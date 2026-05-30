44-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Смолян, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова, позовавайки се на СДВР. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга.

Д-р Кристиян Стефанов от спешното отделение в смолянската болница каза за агенцията, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента. Той е с около 40% изгаряния и три счупени прешлена. „Изгарянията са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в дланта на лявата ръка, а изходната – в десния крак“, уточни д-р Стефанов.

След оказаната първоначална медицинска помощ мъжът е транспортиран с въздушна линейка до УМБАЛ „Свети Георги“ за специализирано лечение.

