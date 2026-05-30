Репортаж на "Дойче веле" разказва за една нидерландска неправителствена организация, която чисти пластмасовите отпадъци в морето със специални мрежи. С помощта на изкуствен интелект тя оптимизира позиционирането на корабите за събиране.

От 2013 г. насам, The Ocean Cleanup работи за почистване на пластмасата от моретата. Организацията разчита на изкуствения интелект, за да открива точно къде се намират отпадъците и да предвижда движението им. Те получават и данни от сензори, за да идентифицират зоните в океана с най-висока концентрация на пластмаса.

С помощта на AI, корабите за почистване се насочват към определени територии. Изследванията показват, че 80% от пластмасите в океаните достигат до моретата през около 1000 реки.

