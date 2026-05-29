Двама души са леко пострадали, след като дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац. Според румънското министерство на отбраната руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок, което е предизвикало пожар. Целият експлозивен заряд на дрона е избухнал и около 70 души са били евакуирани, съобщават местните власти. Град Галац се намира на брега на река Дунав, недалеч от границата с Украйна.

При друг случай дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в северозападната част на страната. Районът е обезопасен, информира телевизията. Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района.

Редактор: Станимира Шикова