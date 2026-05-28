Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че предвижда да ограничи дейността на две ирански авиокомпании, за да засили натиска над Техеран, предаде БТА.

„Ще блокираме достъпа на двете ирански авиолинии до места за кацане, презареждане и продажби на билети“, написа американският министър на финансите Скот Бесънт в публикация в социалната мрежа X.

Новината идва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Иран. По-рано днес Техеран предупреди, че ще даде „твърд отговор“, ако Вашингтон продължи с атаките си.

Редактор: Ралица Атанасова