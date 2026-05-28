Екипи на полицията извършват проверки в офисите на фирмата инвеститор, построила сградите в местността „Баба Алино” край Варна.

Преди дни при акция на полицията и Oбщината стана ясно, че в местността, която е край Златни пясъци, има 104 незаконно построени сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици.

Благомир Коцев за „незаконния град“ край Варна: Не са издавани разрешителни за строеж

Варненски общинари от ГЕРБ твърдят, че строителството в „Баба Алино” е започнало в мандата на Благомир Коцев

В srqda двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежите. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха, че вината е на сегашния градоначалник.

"Незаконният град" във Варна е извънредна точка на заседанието на Общинския съвет в града

Днес темата е извънредна точка на заседанието на Общинския съвет в града. Въпреки че въпросът не фигурираше в предварително обявения дневен ред, общинските съветници настояха за изслушване на кмета Благомир Коцев по темата, тъй като, по думите на голяма част от тях, въпросът е бил поставян многократно на предишни заседания.