Окръжният съд в Благоевград излезе с официална позиция по случая със смъртта на младото момиче в квартал „Струмско“, който предизвика силна обществена реакция и протести.

От съда заявяват, че разбират чувствителността на обществото и изразяват съпричастност към близките на починалото момиче. Магистратите подчертават, че уважават правото на хората мирно да изразяват позицията си. В позицията се уточнява, че решението по мярката за неотклонение, взето вчера, не означава, че съдът се е произнесъл дали обвиняемият е виновен или невинен.

Припомняме, че вчера п уснаха от ареста 20-годишния студент, задържан за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград. Тялото ѝ беше открито след падане от петия етаж. Още едно момче също е паднало от апартамента, но е оцеляло и се лекува в „Пирогов”.

Това предизвика остра реакция от бащата на починалото момиче, който направи емоционално изявление пред обществената телевизия след решението на съда. Мъжът заяви, че дъщеря му е била манипулирана и измъчвана. „Какво прави едно влюбено момиче на 16 години? И Ромео и Жулиета са били на 16 и 15. Психиката е тотал щета. Използвали са я, манипулирали са я, а дъщеря ми вероятно не е единствената. Това е цяла система, схема, много дълъг и голям канал”, посочи Стойне Стойнев.

Окръжният съд отбелязва, че според закона е длъжен да прецени дали има достатъчно доказателства за налагане на мярка за неотклонение, като се основава единствено на събраните до момента данни от прокуратурата и разследващите органи. В конкретния случай съдебният състав е приел, че на този етап няма достатъчно доказателства, които да оправдаят задържането на обвиняемия.

От съда подчертават още, че ако бъдат събрани нови доказателства, прокуратурата може отново да поиска налагане на мярка за неотклонение, включително и най-тежката.

„Правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции“, посочват още от съда и допълват, че всеки съдебен акт се постановява въз основа на закона, доказателствата по делото и вътрешното убеждение на съда, при спазване на принципите на независимост и безпристрастност.

Редактор: Цветина Петкова