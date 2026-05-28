Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен на разпит в Областната дирекция на МВР в четвъртък, научи NOVA от свои източници. Претърсвания и изземвания има в сградата на общината, откъдето определиха акцията като "полицейски произвол".

Според вътрешния министър разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни за влияние върху избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта.

"Разпитът е във връзка със събиране на доказателства. Ако не е извършил престъпление или нарушение, кметът на Кърджали няма от какво да се притеснява. Обещахме, че законите ще се прилагат строго и еднакво за всички - няма да има територии или хора, за които това да не важи", уточни Демерджиев.

По думите му заместник-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов е осуетил процесуални действия в миналото като се е отвел от дело, а има информация, че се е опитал да го направи и сега. "Апелирам към и.ф. главен прокурор и ВСС да вземат мерки и да се прилага стриктно законът и да не се затрудняват наказателни производства заради зависимости", заяви Иван Демерджиев.

