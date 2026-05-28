Изследват морската вода след аварийно заустване от хотел в комплекса “Св. Св. Константин и Елена”. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда. Повод за спешната проверка е сигнал за изтичане на битово-фекални води в Черно море.

Експерти от РИОСВ - Варна са взели проби от водата, които ще бъдат лабораторно изследвани. Целта е да се установи степента на замърсяването, съдържанието на биологична потребност от кислород, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен и ортофосфати.

Взета е и отделна проба от кафеникаво оцветените отпадъчни води от аварийното заустване, за която също предстоят изпитвания в Регионалната лаборатория във Варна. След като изпитванията бъдат завършени, резултатите от лабораторните анализи ще се предоставят на компетентните органи за предприемане на последващи действия.