Взета е проба от кафеникаво оцветените отпадъчни води от аварийното заустване

Изследват морската вода след аварийно заустване от хотел в комплекса “Св. Св. Константин и Елена”. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда. Повод за спешната проверка е сигнал за изтичане на битово-фекални води в Черно море. 

Експерти от РИОСВ - Варна са взели проби от водата, които ще бъдат лабораторно изследвани. Целта е да се установи степента на замърсяването, съдържанието на биологична потребност от кислород, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен и ортофосфати.

Проверяват сигнал за петна от мазут в морето край Варна

Взета е и отделна проба от кафеникаво оцветените отпадъчни води от аварийното заустване, за която също предстоят изпитвания в Регионалната лаборатория във Варна. След като изпитванията бъдат завършени, резултатите  от лабораторните анализи ще се предоставят на компетентните органи за предприемане на последващи действия.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking