Съдът пусна без мярка 20-годишния младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал „Струмско” в нощта на 24 май. Тогава пред блока беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от „Пирогов”.

20-годишен от Благоевград е с повдигнато обвинение за умишлено убийство след трагедията в "Струмско"

Според събраната до момента информация всички те са били на парти, на което имало и наркотици. Според полицията задържаният студент по философия Александър Георгиев се държал агресивно, а по време на първите разпити заявил, че не си спомня нищо от случилото се.

Днес той беше доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и краката. Заседанието на съда се проведе при закрити врата. Няколко часа по-късно магистратите от Окръжния съд излязоха с решение, че събраните срещу Георгиев доказателства не са достатъчни.

При излагането на мотивите за решението си, съдебният състав обясни, че няма свидетелски показания, нито каквито и да е категорични доказателства за това, че студентът по философия е този, който е блъснал или изхвърлил момичето през прозореца. Засега най-съществени са свидетелските показания на момчето от компанията, което първоначално е напуснало купона, защото получило удари от студента. Впоследствие въпросният младеж се върнал в апартамента и заварил студента и починалото момиче в момент на интимен контакт малко преди трагедията. Двамата се смеели неадекватно, а по това време домакинът на купона, който малко по-късно също пада от петия етаж, бил в банята. Какво се е случило след това на този етап остава загадка.

„Доволен съм от това, че съдът направи верен прочит на събраната информация до този момент”, коментира адвокатът на Александър Георгиев – Пенко Ненов.