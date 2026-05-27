Ключът за предотвртатяването на случаи като този в Благоевград е в координацията и превенцията, а не само в реакцията след инциденти. Около това мнение се обединиха в „Твоят ден” по NOVA NEWS експертът по киберсигурност Явор Колев и председателят на Българската асоциация на специалистите по зависимости Сирма Георгиева.

„Организираната престъпност се дигитализира. Можем и трябва да ѝ противодействаме, независимо от методите, които използва“, подчерта Колев, коментирайки случая с жертва и тежко пострадал в Благоевград, при който стана ясно, че младежите организирали купон с дрога, която купили през онлайн приложение.

Експерти: Проблемът с наркотиците е институционално неглижиран

Той допълни, че наркотиците вече не се разпространяват само на улицата, а и онлайн, включително в игрови платформи, откъдето децата биват насочвани към Telegram. „Дилърът вече не е на улицата, той е в телефона на детето“, категоричен е той.

Колев изтъкна, че има сериозно изоставане в дигитализацията на институциите и че борбата е трудна заради високата степен на анонимност в платформите. „Борбата е трудна, но не е обречена“, подчерта експертът по киберсигурност.

Георгиева заяви, че проблемът с наркотиците сред младите е значително по-голям от официалната статистика. По думите ѝ „употребата е много по-често срещана, особено до 27-30-годишна възраст“. Тя предупреди за нарастваща полизависимост при много млади хора, понякога още на 13-14 години, при която се комбинират различни вещества, включително алкохол, канабис и други наркотици. „По-опасно е не само развитието на зависимост, а всичко, което може да се случи преди това - включително фатални инциденти“, заяви Георгиева.

Битката със зависимостите: За превенцията и излизането от безизходицата говорят преборили наркотиците

Председателят на Българската асоциация на специалистите по зависимости прави разграничение между употреба и зависимост и подчертава, че не всеки, който употребява, става зависим, но всички са изложени на риск. Според нея съвременните вещества са по-опасни и по-бързо увреждащи в сравнение с преди 20 години.

По отношение на превенцията тя подчерта: „Това не е мярка за ден или проект, а начин на живот“. Според нея истинската превенция започва още в ранна детска възраст и трябва да включва както деца, така и родители. В училищата често влизат много различни организации и институции, но липсва координация и единна стратегия по отношение на превенцията.

