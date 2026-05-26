Проблемът с наркотиците е проблем на борба за живот и смърт. Повечето смъртни случаи остават скрити, фентанилът отнема човешки животи, за това не се говори, не се идентифицират и нямаме обществена чувствителност към мащабите на този скрит, но пълзящ проблем, който засяга младите хора. Това заяви в предаването „Твоят ден” д-р Александър Канчелов, специалист по психиатрия и лечение на зависимости.

Според журналиста Милен Димов, ако погледнем на ситуацията около нас като на пазар, в който всеки се опитва да продава, децата и младежите са един сегмент, в който няма конкуренция. По думите му на територията на младежите монополист са социалните медии и целият по-често лош наратив, който се излива там.

„Ние трябва да отправим точното рекламно послание към тях, да им предложим нещо, което да бъде реална алтернатива, защото иначе понастоящем просто констатираме случай след случай и това не води до промяна. Промяната ще се случи тогава, когато ние заговорим на език, близък до техния и по начин, разбираем за техните мозъци.”, категоричен бе журналистът. Според него ключовата дума, за да се случи това, е воля и в момента новите управляващи имат пълен политически комфорт да вземат необходимите решения и няма причина да не осъществят промяна.

Д-р Александър Канчелов смята, че има обществено, държавно и институционално безразличие. Той призова министъра на вътрешните работи да бъде активен и да направи това, което е обещал. „Никак не е трудно да бъдат заловени хора, които разпространяват. Би било много жалко случаят в Благоевград да завърши с обвинение в предумишлено убийство на 20-годишен студент, който е в крайно неадекватно състояние, без да е арестуван този, който е предложил тези наркотични субстанции.”, коментира д-р Канчелов.

Той бе категоричен, че България трябва решително да промени националната си стратегия, относно приоритетите, свързани с наркотичните вещества.

Според Милен Димов двата феномена – проблемът с локалите и проблемът с наркотиците, виреят в една и съща среда и са функция на една и съща среда. „За да се започне процес на някаква промяна, ние трябва да тръгнем от идеята за общи усилия в тази посока – общество, родители, училище, институции, НПО, експерти и всеки, който може да бъде полезен.”, коментира журналистът.

