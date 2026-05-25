На 13 и 14 юни 2026 г. София ще бъде домакин на едно от най-значимите автомобилни събития в България – MADNESS – Street & Power Auto Expo, организирано от автомобилната общност Muscle Cars Sofia. Домакин на експото ще бъде XOPark Sofia, което ще се превърне в сцена на едно от най-впечатляващите автомобилни преживявания у нас.

В рамките на двата дни посетителите ще видят внимателно подбрана експозиция от над 60 автомобила, представящи различни направления на автомобилната култура – от американски muscle cars, през drift и drag машини, до stance проекти, тунинг автомобили, класически модели, премиум автомобили и високоефективни performance разработки.

Организаторите подчертават, че всеки автомобил е селектиран с внимание към детайла, идеята и цялостната визия, за да се създаде разнообразна, но високо ниво експозиция.

MADNESS не е просто авто изложение, а събитие, което цели да представи автомобилната култура като начин на живот. Пространството в XOPark Sofia ще бъде трансформирано в среда, в която автомобилите, музиката, визуалната атмосфера и хората се преплитат в едно цялостно преживяване.

Посетителите ще могат да се насладят на:

« тематични партньорски щандове

« lifestyle и авто индустрия зона

« музикална програма и сценични участия

« фото и видео активности

« игри с публиката и награди

« срещи с участници, създатели и представители на автомобилната сцена

Сред акцентите е и музикалното участие на Dimchou, както и още изпълнители и специални гости.

Концепцията на събитието е да обедини различни автомобилни култури в една обща платформа. Посетителите ще видят както класически американски автомобили с характерно присъствие, така и модерни тунинг проекти, екстремни дрифт и драг автомобили, прецизни stance изпълнения и премиум модели с висока инженерна стойност.

Организаторите подчертават, че MADNESS не е ограничено само до американска автомобилна култура – събитието събира разнообразие от марки и стилове, подбрани по качество и идея, а не по произход.

През двата дни ще има и допълнителна програма с водещ, сценични активности, игри и специални предизвикателства, включително състезания за най-шумна изпускателна система и представяне на редки автомобили, сред които и уникални единични проекти.

Организаторите обещават динамична атмосфера, наситена с емоции, звук, светлина и автомобилна култура на високо ниво.

MADNESS е насочено към всички, за които автомобилите са повече от транспортно средство – към хора, които ценят дизайна, инженерството, персонализацията и идентичността зад всеки проект.

Събитието е създадено за аудитория, която разбира разликата между стандартен автомобил и внимателно изграден проект с история, характер и концепция.

Дати, часове и достъп

13 юни 2026 г. – 10:30 ч. – 23:00 ч.

14 юни 2026 г. – 10:30 ч. – 19:00 ч.

Локация: XOPark Sofia

Редактор: Цветина Петкова