България ще е домакин на Световното първенство за атлети със синдром на Даун. То ще се проведе между 13 и 19 юни като посланици на събитието са Карлос Насар и Григор Димитров.

„Световното първенство за спортисти със синдром на Даун ще бъде изключителен форум, защото до този момент, не само в България, но и в Източна Европа, не е провеждан такъв мащабен спортен форум“. Това заяви в "На Фокус" Слав Петков, който е президент на федерация „Адаптирана физическа активност“.

По думите му България е спечелила домакинството след кандидатстване през 2022 г. „Подадохме кандидатура и с пълно мнозинство спечелихме. Радвам се, че събитието ще се проведе тук“, подчерта той.

Световното за спортисти със Синдром на Даун ще е в България

Очаква се участие на около 26 държави, като броят им може да нарасне. „Очакваме още няколко държави да се включат до края на следващата седмица“, допълни Петков. По негови думи над 1500 души - спортисти и техните семейства, ще пристигнат в България за събитието.

Атлетът Боян Вандов, който е състезател в дисциплините тласкане на гюле, хвърляне на копие и хвърляне на диск, споделя, че спортът е неизменна част от живота му. „От 10-годишен тренирам. Спортът е здраве, изисква усилия. Ще се боря напред“, заяви младежът.

Държавният глава приветства участниците в благотворително спортно събитие за деца

Той е носител на бронзов медал от Европейското първенство в тласкане на гюле, проведено в Италия през 2023 г. „Това е моята любима дисциплина“, категоричен е той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова