Блокада в центъра на София този следобед. Проведоха се паралелно "София прайд” и "Шествие за семейството". Полицейски екипи охраняваха двете шествия.

Събитието „София прайд” се проведе на Княжеската градина и Пилоните на НДК. Разстоянието между двете места беше извървяно, като има и две сцени. На една от тях излезе и победителката в "Евровизия" Дара, която е специален гост на събитието.

Снимка: Запрян Запрянов, NOVA

Хората започнаха да се събират още в 14 часа, а концентът стартира в 16 часа. Малко по-късно, започна и традиционното шествие по улиците на града - от бул. „Генерал Гурко“, през бул. „Витоша“ до пространството около НДК.

Снимка: Запрян Запрянов, NOVA

Организаторите от „София прайд" напомниха, че събитието е мирно и има ясно послание и кауза - те се обявяват за равенство между хората и защита на човешките права.

„София прайд” и „Шествие за семейството” в събота в София

"Шествие за семейството” започна от пространството пред храм „Св. Неделя” и завърши пред храм-паметника „Св. Александър Невски”.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Патриарх Даниил отправи своя призив към хората, които са се събрали на събитието. Той обяви, че от следващата година цялата организация на "Шествие на семейството" ще бъде изцяло под егидата на Българската православна църква. "То ще бъде и с друга концепция. Няма да се провежда в деня, в който се състои и така нареченият "прайд". Целта на нашата инициатива е приобщаване на всички човеци към Божественият живот, към който всички сме призвани", заяви патриарх Даниил.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Организаторите на събитието казват, че бъдещето на България е в това да пази своето семейство, своята вяра и своите деца. Те посочват още, че в година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска криза, излизат с послание не за омраза, а за любов към българското семейство.

От Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия по-рано в съботния ден излязоха с изявление по повод „София Прайд 2026“.

Ето и пълния ѝ текст:

Българската православна църква – Българска патриаршия неизменно свидетелства за Божията любов към всеки човек и призовава всички към живот според светото Евангелие, в чистота, добродетел и вярност към Божията воля. Грижата за духовното здраве на народа, за бъдещето на децата и за съхраняването на християнските ценности е неотменна част от нейното служение.



В тази връзка Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“ и изразява своето несъгласие с идеите и посланията, които се популяризират чрез това събитие. Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена и че семейството, основано на благословения брачен съюз между мъж и жена, е естествената и богодарувана среда за живот, любов, раждане и възпитание на децата.



С тревога наблюдаваме опитите възгледи и модели на поведение, несъвместими с християнското нравствено учение, да бъдат представяни като равностойна алтернатива на установения от Бога ред за човешкия живот. Особено обезпокоително е, когато подобни послания се насочват към деца и младежи, които все още изграждат своята ценностна система и личностна идентичност. Грижата за младото поколение ни задължава да напомним думите на нашия Господ Иисус Христос: „Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда“ (Мат. 18:7).



Затова се обръщаме с особено внимание към родителите да бдят над духовното и нравственото възрастване на децата и да ги възпитават в уважение към християнските добродетели и семейни ценности. Безразсъдно е възрастните да оставят младите хора без ясни нравствени ориентири в свят, изпълнен с противоречиви послания и изкушения. Наш дълг е да им помагаме да изграждат здрава ценностна система, основана на истината, отговорността и уважението към човешкото достойнство.



С пастирска любов се обръщаме както към организаторите и участниците в това събитие, така и към всички наши сънародници. Църквата не отхвърля никого и не престава да се моли за всеки човек, но е длъжна ясно да свидетелства за евангелската истина и да предпазва своите верни чеда от духовна заблуда. Истинската свобода не се състои в утвърждаването на всяко желание или стремеж, а в следването на истината, която освобождава човека и го води към пълнотата на живота в Бога.



Призоваваме всички държавни институции, обществените организации и цялото ни общество да съдействат за утвърждаването на брака и семейството, за укрепването на нравствените устои на народа и за съхраняването на духовните и културните ценности, върху които е изградена българската държавност. Никой народ не може да има здраво бъдеще, ако отслабва уважението към семейството, родителството и нравствените основи, които поколения българи са съхранявали и предавали като свое безценно наследство.



Напомняме, че на 14 юни Българската православна църква отбелязва Неделята на всички български светии. В навечерието на този светъл празник нека си спомним за техния подвиг, за тяхната вярност към Христос и за духовното наследство, което са ни завещали. Недопустимо е в дните, когато почитаме паметта на светците, просияли в българската земя, да забравяме ценностите, за които те са живели, страдали и свидетелствали. Те ни учат, че истинското достойнство на човека се разкрива в светостта, в любовта към Бога и ближния и в стремежа към богоуподобяване. Нашите свети предци са ни показали, че борбата със страстите, включително с плътските страсти, е в центъра на християнския живот. Нямаме правото да превръщаме греховните страсти и наклонности в норма, пример за подражание или идеология. Напротив, трябва да търсим от Бога сили, за да се борим с тях, черпейки с пълни шепи от благодатната съкровищница на Църквата в нейните свети Тайнства.



Да подражаваме на подвига на всички български светии, за да пребъдем като народ, верен на своите духовни корени и на спасителната православна вяра. Нека по техните молитви Господ да дарува на народа ни мир, духовна трезвост и единство, да укрепва българските семейства, да закриля децата и младите хора и да ни води по пътя на истината и спасението.



Заедно да ги възпеем като наши небесни застъпници: „Чествайки вашия почитан събор и празнувайки светата ви памет, светци, просияли изсред българите, ние усърдно ви молим: молете Господ за всички и най-вече за вашите родственици – да се запази българската земя от всякакви беди и народът да се утвърди навеки в православната вяра, та като поживеем мирен живот, заедно с вас да получим вечното отечество в блаженото царство на Христос Бог“. Амин.