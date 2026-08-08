Ситуацията с огнището на африканска чума по свинете във Варненско е овладяна. Това увери земеделският министър Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за прелетен дивеч.

"Колегите са на терен и работят. Африканската чума по свинете е изключително опасна. Има я в България от доста години. Слава богу няма прехвърляне извън стопанствата, където е открита. Ситуацията е овладяна", заяви той.

Откриха огнище на африканска чума по свинете във Варненско

"Африканската чума по свинете е опасна само за дивите и питомните свине. По отношение на мерките се прави санитарен кордон около огнището и се засилват мерките за биосигурност", добави Абровски.

"Поради намаляването на популацията на дивата свиня в момента има един бум на дребния дивеч. Има изключително много зайци, птици, така че природата се саморегулира. Призовавам българският ловец да спазва този баланс", каза още той. Министърът призова към отговорност при боравенето с оръжия по време на ловния сезон, спазване на нормата за отстрел на дивеча, както и повишено внимание що се отнася до паленето на огньове.

Откриха ловния сезон за прелетен дивеч

По отношение на установеното наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди при вносни зеленчуци земеделският министър заяви, че това, което е позитивно, е, че все още няма открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които контролираме.

По думите му са установени интересни аномалии по отношение на цените. "Няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България", заяви той.

"За мое голямо учудване до този момент никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на другите държави - Северна Македония, Косово и Албания, по отношение на това да се правят проверки на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят", каза Абровски и добави, че ако се внася на изкуствено занижени цени, това значи, че се ощетява фиска не само на България, а и на държавата, от която идват тези плодове и зеленчуци.

БАБХ спря внос на зеленчуци с наднормено съдържание на пестициди и смокини, замърсени с афлатоксини

Що се отнася до справедливата стойност на храните министърът посочи, че това е нещо, което е обещано още в предизборната кампания и се спазваме. "Надяваме се тази стойност, която ще се изчислява за продуктите, да подейства като една дисциплинираща мярка спрямо търговските вериги за така усещаното от всички необосновано вдигане на цените", заяви той.

Министър Абровски коментира още, че вносът на слънчоглед от Украйна ще бъде контролиран. По думите му ще бъде следено всяко едно зърно, което влиза в страната ни, както и ще бъде проверявано за остатъци от пестициди.

Земеделският министър поиска от Европейската комисия извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“

Абровски коментира и поисканата извънредна подкрепа от ЕК за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“. По думите му българските животновъди са едни от най-ощетените производители на земеделска продукция, наред с производителите на плодове и зеленчуци. "Наша основна цел е да ги защитаваме. Когато има възможност да искаме от Брюксел подпомагане, с което да им помогнем да се чувстват и да работят по-добре, ние сме длъжни да го направим. Това, което ние сме направили, е да поискаме от кризисния резерв да бъдат отпуснати средства на България", обясни министърът на земеделието.

Редактор: Ивета Костадинова