Огнище на африканска чума по свинете (АЧС) установи Агенцията по храните в землището на варненското село Гроздьово. В стопанството се отглеждат 42 свине. Собственикът сам е подал сигнал за повишената смъртност и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Стопанството е специализирано за отглеждане на източнобалканска свиня. Намира се в гора в непосредствена близост до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани и други случаи на АЧС.

Откриха огнище на Африканска чума по свинете в Ловешко

БАБХ определи 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза Гроздьово, както и 10-километрова наблюдавана зона около огнището, включително селата Горен чифлик, Пчелник и Нова шипка от община Долни чифлик; селата Царевци, Дъбравино, Казашка река и Юнак от община Аврен; селата Цонево, Величково и Дебелец от община Дългопол; както и село Бързица от община Провадия.

Агенцията по храните предприе мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, като е извършено почистване и дезинфекция на стопанството. Предстои осъществяване на епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, 35 дни преди установяване на заболяването.

От БАБХ напомнят, че африканската чума по свинете не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Ветеринарните власти призовават гражданите и стопаните да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви, социални мрежи, групи за съобщения или от неизвестни търговци, а при съмнение за нерегламентирана продажба, транспорт или обява, да подават незабавно сигнал до БАБХ.

Редактор: Цвета Лазаркова