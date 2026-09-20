Две мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над софийското село Локорско, съобщиха местните власти.

Случаят е станал през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация дивите животни са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си, и са я атакували.

За какво да внимаваме по време на разходка в планината

Въпреки преживения стрес, няма данни хората да са получили тежки наранявания. Информацията за обстоятелствата около инцидента все още се изяснява.

Кметът на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района за случилото се и призова за особено внимание. Предупреждението е насочено най-вече към хората, които планират разходки, туристически преходи или нощувки на открито в тази част на Стара планина.

При пребиваване в райони, обитавани от мечки, специалистите препоръчват храната и отпадъците да не се оставят около палатките, тъй като миризмата може да привлече диви животни. При среща с мечка не бива да се правят резки движения или опити за бягство, а туристите трябва да се отдалечат спокойно, когато това е възможно.

Редактор: Цветина Петкова