Тя е едно безкрайно добро, талантливо и умно момиче. Крехка на вид, шампион по душа и боец по природа. В света няма по-добра състезателка на бухалки от нея, вицешампионка е в многобоя и вечен победител за сърцата на публиката. Стилияна Николова е гост на „Събуди се“:

„Определено много наблягам на личностното развитие и много искам да остана добър човек на първо място. Затова, когато направя нещо нередно, веднага се извинявам и се опитвам да си поправя грешката“, сподели световната шампионка.

„Майка ми никога не се е месила, освен ако аз не я питам за някой съвет, за което съм много благодарна, защото така имам свободата да взимам решения. Даже и да не са верните решения, аз ще се науча от това“, каза Николова.

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„Има много тежки моменти, има моменти, в които не знам как да се измъкна от дадена ситуация, но пък затова имам хора, на които мога да разчитам. Определено личната ми треньорка Валентина Иванова много ми помага в тежките ситуации. Целият екип е много позитивно настроен и много си помагаме едни на други“, сподели златното момиче.

„Аз съм родена в залата, така да го кажа. Винаги съм си играла с уредите и съм гледала големите как хвърлят ленти и играят с музика и то си дойде, че и аз започнах да тренирам. С времето, с тренировките напреднах и стигнах дотук“, каза тя.

Световната шампионка разказа повече и за момента, когато е казала на своето семейство, че заминава за България. Тогава тя е на 13 г. „Знаеше се, че в тази година има селекция за национален отбор и аз отивам да си лягам, обаче оставям вратата отворена, за да слушам какво се говори. И те коментираха как ще я пуснем, дали ще я пуснем, и аз си казвам: „Как няма да ме пуснете? Искам да отида!“ Всъщност, денят, в който мама ме пита: „Искаш ли да ходиш в България?“, аз категорично, веднага отговорих „да“. Тя беше изненадана, че толкова категорично ѝ отговорих, и баща ми също помогна аз да бъда пусната да живея сама в България“, разказа тя.

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„На тях им е било по-трудно, защото независимо от технологиите днес аз съм на 3 хил. километра от тях и те не знаят какво се случва. Докато за мен беше нещо ново, приключение, интересно“, спомня си златното момиче.

Николова сподели, че не е имала моменти, в които да се върне назад и да остави гимнастиката.„Неведнъж съм казвала, че битката е по-скоро сам със себе си. Уче се и с опита това нещо. Със сигурност не е лесно, но затова малцина стават шампиони“, добави тя.

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Редактор: Ивета Костадинова