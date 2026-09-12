Отборът на България загули от Украйна с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25) в третия си мач от Европейското първенство по волейбол за мъже в зала "Арена 8888" в София. Това беше първа загуба за тима на Бленджини след успехите срещу отборите на Република Северна Македония и Португалия. Поражението вероятно ще лиши българския тим от възможността да се бори за първото място в Група "B".

България е на 1/2-финал на Световното по волейбол за мъже след победа срещу САЩ

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини заложи на познатия от последните мачове състав: Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров и либеро Жасмин Величков.

Мачът започна със сервис на българския капитан Алекс Грозданов, а първата точка бе за Украйна след успешна атака на Васил Тупчии. България направи бързо обрат в началото, а последва и ас на Симеон Николов за 3:1. Украинците изравниха при 4:4 след атака в аут на Александър Николов и на свой ред излязоха напред след добри сервиси на Олех Плотницки. Ас на Алекс Николов и блокада отново изведоха родния тим напред - 8:6. Това предизвика прекъсване за треньора на Украйна Раул Лосано.

Снимка: БТА

Играта продължи след това точка за точка, като гостите наваксаха изоставането си. Украйна поведе с 14:12 след силни сервиси на Плотницки, а Джанлоренцо Бленджини взе първия си тайм-аут за мача и въобще от началото на турнира в София. Аспарух Аспарухов влезе в средата на първата част да изпълни начален удар и остана на терена. Контраатака на тима на Бленджини и блокада на Мони Николов донесе ново равенство - 18:18. Атака на Мартин Атанасов даде преднина, а Лосано отново взе прекъсване. Украйна дръпна с две точки във важен момент - 22:20, а треньорът на България прекъсна играта. При 22:23 за съперника Стоил Палев влезе да изпълни сервис, но съперникът стигна до два геймбола. Българският тим спаси първия, но при втория Васил Тупчии заби за 25:23. По 4 точки за българския тим реализираха Александър Николов и Мартин Атанасов.

България повали световния шампион Италия в зрелищен сблъсък от "Лигата на нациите"

Втората част започна с размяна на точки, като нито един отбор не можеше да направи по-голяма преднина в началото. Украйна направи разлика от две точки при 8:6. Съперникът поведе с три, а Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване. Александър Николов направи брейк точка за 9:10. Гостите отново си върнаха преднината, която дори стана четири точки - 14:10. Италианският селекционер на България отново взе тайм-аут, за да даде указания на тима. Блокада на Алекс Николов съкрати изоставането на две точки, а ас на брат му доведе до само точка пасив. След тази серия Раул Лосано ползва правото си на прекъсване за Украйна. Съперникът отново поведе с три точки, а Аспарухов смени Бърдаров. Тупчии направи 19:15 за гостите. Недоразумение в защитата на домакините доведе до 17:22, а след това последва и ас на Плотницки. Родният тим направи три поредни точки в този момент, което принуди Раул Лосано да прекъсне играта. Украйна стигна до 24:20 след паузата и четири възможности да затвори частта. България направи две поредни точки, но украинците спечелиха и втория гейм след 25:22.

Снимка: БТА

В началото на третия гейм Преслав Петков замени Илия Петков и реализира прец центъра за 2:1. В началото българският тим направи аванс от две точки. Блокада на Мартин Атанасов направи 7:4, а Лосано побърза да вземе прекъсване за гостите. Украйна намали до 8:9. В тези минути Алекс Николов направи две поредни грешки от атака, но преднината на домакините стана 14:11 след блок на Симеон Николов. При 15:11 Раул Лосано взе втория си и последен тайм-аут за гейма. Поредна блокада на България направи резултата 19:14. При 20:15 Руси Желев влезе, за да изпълни сервис, който обаче прати в мрежата. След две поредни точки за гостите и 22:19 Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване. Родният тим сложи край на серията на съперника с тройна блокада. Преслав Петков направи 24:20 след атака през центъра. Александър Николов реализира за 25:21 от трудна позиция.

Четвъртият гейм започна с успешна атака на Александър Николов. Играта тръгна отново с размяна на точки. Симеон Николов атакува топката при втори удар за 5:4, а блокада на Алекс Грозданов даде две точки преднина на тима. Украйна поведе с 9:8 след пореден ас в мача на Плотницки. Съдията Чанер Чълдър от Турция показа жълт картон на Бленджини за оспорване на решението му, а италианецът взе прекъсване. Плотницки отново направи два поредни аса за 13:8, а италианецът бе принуден отново да вземе тайм-аут заради негативния развой на мача. Гостите направиха 17:11 при контраатака, като преднината им стана твърде голяма. Денислав Бърдаров се върна на терена в този момент на мястото на Мартин Атанасов. Последваха две поредни точки за домакините, но и грешка на Аспарухов от сервис.

Снимка: БТА

Украйна поведе с 20:14 след българска атака в аут. В тези минути България натрупа и последователни грешки от сервис, с което нямаше как да съкрати изоставането. Руси Желев влезе като резерва и направи ас за 18:22. При 19:23 Раул Лосано взе прекъсване преди сервиса на Александър Николов. Родният тим направи брейк точка. Последва и ас на Алекс Николов, който намали пасива на две точки. Лидерът на родния тим след това прати топката в мрежата. Украйна спечели мача с 25:21 след атака по брока и аут.

Александър Николов отново бе най-резултатен в мача с 27 точки, а Симеон Николов и Аспарух Аспарухов добавиха по 9. За победителите от Украйна лидер бе Олех Плотницки с 23 точки.

Следващият мач на България е в понеделник от 19:00 часа срещу тима на Израел.

Редактор: Станимира Шикова