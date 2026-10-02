Тя е само на 9 години, но вече четири пъти е стъпвала на върха като шампионка на България по кикбокс. Докато повечето деца на нейната възраст бързат за игри след училище, за Дария най-важното място е спортната зала. Сега младата надежда се впуска в поредното си голямо предизвикателство – участие в бойното шоу EFA Championship, където ще се бори за нов медал.

Зрителите ще могат да проследят представянето ѝ на живо по NOVA SPORT тази събота, 3 октомври, от 20:00 часа, директно от столичната зала „Асикс Арена”.

Как едно семейство от Балчик създава шампиони в леката атлетика?

Дария буквално израства сред рингове и ръкавици, тъй като е родена в семейство на кикбоксьори. Баща ѝ Марио разказва, че тя е в залата от 20-ия си ден след раждането, тъй като майка ѝ също е състезателка.

„Тя израсна тук. Така си играеше – имитираше състезателите по време на тренировка и по този начин се запали и започна да развива качествата си”, споделя той. Днес Дария тренира всеки ден по два часа, а резултатите са впечатляващи: четири републикански титли, четири полупрофесионални мача и четири победи през последните две години.

Заради безспорния ѝ талант намирането на съпернички в нейната възрастова група се оказва истинско предизвикателство. „Избягват я и затова се налага да играе с по-големи от нея, защото е много талантлива, колкото и нескромно да звучи”, обяснява баща ѝ.

Самата Дария си спомня дебюта си на ринга: „На първия ми мач аз бях на 7, а момичето на 10. Аз победих с нокаут”.

Любовта към спорта води 9-годишното момиче чак в Меката на бойните изкуства. Още на 7-годишна възраст тя заминава на тренировъчен лагер в Тайланд, където има възможност да се подготвя с треньорите на своите идоли.

„Там тренировките са по 2-3 часа. Първо имаш загрявка, после 5 рунда по 5 минути на лапи, след това още 5 по 5 на чувал и накрая по 100 удара с колена на крак”, разказва малката шампионка.

Голямата ѝ цел е съвсем ясна: „Когато порасна, искам да играя в ONE Championship и да стана световна шампионка. Ще се опитам да стана по-титулувана от мама”.

Преди световните върхове обаче предстои битката на EFA Championship тази събота. Дария ще се изправи срещу съперничка от Несебър във формат от три рунда по една минута, с пълна екипировка и без удари с крака в главата. „Чувствам се подготвена”, категорична е тя. Следващата цел пред екипа ѝ е участие на Световното първенство по муай тай в Гърция.

И макар да говори и да тренира като истински професионалист, зад титлите и часовете в залата стои едно дете, което приема спорта преди всичко като удоволствие.

„Правя го, защото го обичам и ми харесва да го правя. Когато съм на ринга се вълнувам, готино ми е”, признава Дария. А на въпроса кое е най-любимото ѝ нещо около състезанията, отговаря чисто по детски: „Най-любимото ми е, че ям сладко след мачовете”.

Репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Мария Барабашка