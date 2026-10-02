Днес ще е предимно слънчево, след обяд - с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони тя ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от североизток. Минималните температури ще са от 2 – 4 градуса на места в котловините до 11 – 13 градуса на изток, в София - около 5 градуса. Максималните ще са между 18 и 23 градуса, в столицата - около 18.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5.

По Черноморието ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни - по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса. Температурата на водата е 20-21 градуса, а вълнението на морето - 3-4 бала.

Над по-голямата част от Балканите ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточните райони, в Южна Гърция и островите в Егейско море - там ще паднат и валежи от дъжд, на места - интензивни и значителни по количество, придружени и с гръмотевици. Ще бъде и доста ветровито. Дневни температури са както следва: за София – 18 градуса, Истанбул – 19, Атина – 20, Букурещ – 21, Белград – 23, Скопие – 24, Солун – 26 градуса.

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Редактор: Цветина Петрова