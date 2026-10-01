Снимка: istock
Взривът е станал в цех на химическия завод в Краснозаводск, като според предварителните данни жертвите са седем
Седем души са загинали при експлозия в химически завод в Московска област, съобщава Telegram каналът Shot, цитиран от The Moscow Times. Информацията за жертвите все още не е потвърдена официално.
Взривът е станал в Краснозаводския химически завод, който произвежда боеприпаси и пиротехнически изделия. Според Shot седемте жертви са се намирали в цех №4, който е бил напълно разрушен. По информация на канала в него е имало и други работници.
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Violent explosion was reported at Krasnozavodsk Chemical plant in Moscow region.— Liveuamap (@Liveuamap) October 1, 2026
The plant reportedly is the manufacturer of warheads for Russian Geran/other Shahed-type drones
https://t.co/qnW4jepenw pic.twitter.com/rTu5ufEnyO
Telegram каналът Mash, позовавайки се на местни жители, съобщава за три мощни експлозии, които са разтърсили близките сгради. След тях е избухнал пожар. По това време в завода са работили повече от 40 души, като е започнала евакуация.
At least three explosions have been reported at a chemical plant in Krasnozavodsk, Moscow Region. Seven workers are confirmed dead. One of the workshops has completely collapsed. The plant's primary line of work is the production of weapons and ammunition. pic.twitter.com/nIRnycBzi3— WarTranslated (@wartranslated) October 1, 2026
Каналът 112 също съобщава за взрив и посочва, че към мястото са били изпратени аварийни екипи. В социалните мрежи бяха публикувани кадри, на които се виждат пламъци и гъст дим над завода.
Първоначалните информации сочат към техническа причина за инцидента. Към момента няма данни за въздушна атака в района.
A large column of smoke is rising above Krasno-Zavodsk in the Moscow region.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 1, 2026
There is a chemical plant located there. We hope it's just an accidental explosion. pic.twitter.com/Nw2Ywo25iU
Заводът беше атакуван и при украински удар през юли 2025 г. Тогава украинският Генерален щаб заяви, че предприятието произвежда термобарични бойни глави за дронове тип „Шахед“, известни в Русия като „Геран“.
Според украинския Център за противодействие на дезинформацията заводът произвежда още взривни вещества, барут и компоненти за боеприпаси и ракетни системи. Киев го определя като част от производствената верига за руски артилерийски снаряди, реактивни системи за залпов огън и балистични ракети.Редактор: Георги Иванов
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