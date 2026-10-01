Взривът е станал в цех на химическия завод в Краснозаводск, като според предварителните данни жертвите са седем

Седем души са загинали при експлозия в химически завод в Московска област, съобщава Telegram каналът Shot, цитиран от The Moscow Times. Информацията за жертвите все още не е потвърдена официално.

Взривът е станал в Краснозаводския химически завод, който произвежда боеприпаси и пиротехнически изделия. Според Shot седемте жертви са се намирали в цех №4, който е бил напълно разрушен. По информация на канала в него е имало и други работници.

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Telegram каналът Mash, позовавайки се на местни жители, съобщава за три мощни експлозии, които са разтърсили близките сгради. След тях е избухнал пожар. По това време в завода са работили повече от 40 души, като е започнала евакуация.

Каналът 112 също съобщава за взрив и посочва, че към мястото са били изпратени аварийни екипи. В социалните мрежи бяха публикувани кадри, на които се виждат пламъци и гъст дим над завода.

Първоначалните информации сочат към техническа причина за инцидента. Към момента няма данни за въздушна атака в района.

Заводът беше атакуван и при украински удар през юли 2025 г. Тогава украинският Генерален щаб заяви, че предприятието произвежда термобарични бойни глави за дронове тип „Шахед“, известни в Русия като „Геран“.

Според украинския Център за противодействие на дезинформацията заводът произвежда още взривни вещества, барут и компоненти за боеприпаси и ракетни системи. Киев го определя като част от производствената верига за руски артилерийски снаряди, реактивни системи за залпов огън и балистични ракети.

Редактор: Георги Иванов
Източник: The Moscow Times

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