Водопроводчик, зъболекар и други пътници помогнаха за предотвратяването на катастрофа със самолет на „Флайдубай“, изпълняващ полет от Дубай до Тел Авив. Инцидентът стана, след като вторият пилот е нападнал капитана и самолетът е започнал рязко да губи височина.

Според разказите на пътници вторият пилот е нападнал капитана, който въпреки нараняванията си е успял да отвори вратата на пилотската кабина.

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Това е позволило на няколко пътници да влязат в кабината и да се намесят. Водопроводчикът Янив Хаюн се е сбил с втория пилот, след като според разказа му нападателят се е опитал да повреди управлението на самолета.

Към него са се присъединили и други пътници. Те са успели да обезвредят втория пилот и да завържат ръцете му с кабел от слушалки. В хаоса Хаюн е поел управлението на самолета, въпреки че няма пилотска подготовка.

По-късно израелският премиер Бенямин Нетаняху разказа пред „Фокс нюз“, че Хаюн му обяснил как е знаел какво да направи.

„Гледал съм филми за самолетни катастрофи“, разказал му водопроводчикът според Нетаняху.

Не е ясно дали сред пътниците е имало други хора с професионален опит в авиацията или сигурността. По-късно в ситуацията са се включили и членове на екипажа.

Доктор Шота Мусаев, който е бил сред пътниците, се погрижил за тежко ранения капитан. По думите му пилотът изглеждал така, сякаш е загубил значително количество кръв.

„Той просто се молеше през цялото време и поддържаше контакт с мен, а аз се страхувах, че наистина ще го загубим“, разказал Мусаев.

Той е заснел видео, което впоследствие е предоставено на Асошиейтед прес. На кадрите капитанът лежи на пода в пътническия салон и казва, че го боли главата. Мусаев разказал, че той и останалите пътници са знаели, че разполагат само с няколко секунди, преди ситуацията да стане критична.

Хаюн разказал, че двама британски пилоти, които са пътували като пътници и са седели на реда пред него, също са се намесили. Първо единият, а след това другият поели управлението на самолета.

Междувременно екипажът подал сигнал за бедствие и започнал да търси място за аварийно кацане. Дори след като вторият пилот бил обезвреден, пътниците продължили да се страхуват, че на борда може да има и други нападатели. Някои от тях обикаляли салона, за да следят ситуацията.

„Не знаехме къде ще кацнем. Под нас имаше само пустиня. Страхувахме се, че ни отвеждат във вражеска държава“, разказал Хаюн.

„Не знаехме на кого да се доверим. Не знаехме дали пилотът е на наша страна... Започнахме да подозираме дори стюардесите“, добавил той.

Около час след подаването на сигнала за бедствие самолетът е извършил аварийно кацане в Саудитска Арабия.

След пристигането си в Тел Авив пътниците бяха посрещнати с аплодисменти и израелски знамена. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби определи случилото се като история, която „Холивуд не е достатъчно креативен, за да измисли“.

Хаюн е сред израелците, предложени за Президентската награда за граждански героизъм. Индийският пилот на самолета Смит Мачхар също получи публична похвала, включително от индийския премиер Нарендра Моди.

Редактор: Георги Иванов