Четвърти протест организираха хора с увреждания с искане за достъпни таксита, повече специализиран транспорт и по-добра градска среда. В България има около 680 000 души с увреждания, като близо 200 000 от тях са в трудоспособна възраст. Достъпната среда за тях все още е сериозен проблем. Само през 2026 г. държавата финансира изграждането на достъп до домовете на 83 души с трайни увреждания в 23 общини чрез 49 платформи, асансьор, рампи и подемници.

В студиото на "Социална мрежа" председателят на Националния център на хората с увреждания Филип Димитров коментира проблемите пред хората с увреждания. По думите му институциите не предприемат достатъчно действия за решаването на проблемите им, а мерките остават недостатъчни.

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„От две години се опитваме чрез Столичната община да направим нещо повече за каузата, но от две години само ни лъжат. Това е четвъртият протест, който организираме“, заяви председателят на Националния център на хората с увреждания Филип Димитров.

Едно от основните искания на протестиращите е въвеждането на достъпни таксита за хора с увреждания. По думите на Димитров, макар таксиметровите компании да са частни, общината има отношение към дейността им чрез издаването на лицензи.

„Такива таксита има във всяка нормална европейска столица. Например в Лондон почти всички таксита там са достъпни за хора с увреждания. В България няма нито едно такова такси“, посочи той.

Друг сериозен проблем е недостигът на специализиран транспорт в столицата. По данни на Димитров около 20 000 души са регистрирани в Столичната община и имат право да ползват такава услуга, но едва 13 микробуса обслужват хората с увреждания.

„Автобусите прибират деца за училище и за детски градини. Това са подрастващи, които наистина трябва да се развиват в бъдеще, да се развиват като нормалните деца. Всички ние искаме да бъдем нормални“, коментира Димитров.

Той обърна внимание и на проблемите с достъпността на градската инфраструктура. Според него липсата на подходяща среда за придвижване засяга не само хората с увреждания, но и други групи от обществото, включително майките с детски колички и възрастните хора.

„Ние не работим само за нас. Тази достъпност ще бъде полезна за майките с колички, за възрастните хора и за целия спектър от хора с увреждания“, подчерта той.

„Имам често да пътувам до Италия. Разликата е огромна. Ние тук живеем под напрежение. Доста компании се опитаха да направят нещо за нас, да започнат да наемат хора с увреждания. Но те поеха един сегмент. Това е много малко спрямо тези над 200 хиляди души“, каза още Димитров..

Според председателя на Националния център на хората с увреждания решаването на проблемите изисква дългосрочна политика и диалог с институциите. Той смята, че ако общината се вслуша в предложенията на обществения съвет, общинските съветници и кметовете, значителен напредък може да бъде постигнат в рамките на две до три години.

„Това не може да стане от днес за утре - трябва да има политика. Точно този обществен съвет, ако бъде назначен от Столичната община, ако се слушат общинските съветници и кметовете, нещата за две-три години ще се приключат“, заяви Димитров.

Той призова институциите да включат хората с увреждания в процеса на вземане на решения и подчерта, че те могат да предложат практически решения, основани на личния си опит.

„Поканете ни! Ние не искаме пари. Аз съм в тази количка вече 30 години. Давам ви моята експертиза от моята гледна точка. Използвайте ни! Може ли да ми го разкажете в една човешка история? Как мъж или жена с увреждане, който е в трудоспособна възраст и има специалност, успява или не успява да намери работа? Как се придвижва от дома си?“, попита той.

„Колкото на вас ви е необходим транспорт, толкова и на мен. Колкото на вас ви е необходима работа, толкова и на мен. Аз си имам вкъщи дете, което да храня. Разликата не е нещо голямо. Просто ние имаме малко повече препятствия, които трябва да бъдат изчистени“, заяви Филип Димитров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов