Разкриха незаконна кланица в частен имот в Симеоновград. Открити са близо 500 кг трупно месо и странични животински продукти при проверка на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

В имота няма регистриран животновъден обект, включително от вида „лично стопанство”, или за производство и търговия с храни. В двора са установени работеща хладилна камера и обособено помещение за транжиране.

Снимка: БАБХ

Месото е открито в хладилната камера без документи за произход и задължителна здравна и идентификационна маркировка. Не са представени данни за идентификация и придвижване на животните, от които е добито месото. Установено е още и ремарке със странични животински продукти – кожи, глави и кости, получени при клане и транжиране.

3,6 тона месо от кланица в Харманли ще бъдат унищожени

Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На собственика на имота ще бъдат връчени актове за нарушенията.

Редактор: Ивайла Маринова