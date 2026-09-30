Саркофагът, в който ще бъде положен цар Самуил, се изработва специално в цех за мраморни изделия във Велинград.

Пряк участник в неговата направа е Надежда Ключкова. Тя сподели, че е избрана за тази работи от Софийската митрополия и Министерството на културата. Орнаментите върху саркофага включват изображения на два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Също така има изображение на герба, който е взет от плащеницата, с която е погребан българския цар. Има и кръст, който Самуил е направил върху паметника на баща си. Името на българския цар също е изписано върху мрамора.

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Ключкова сподели, че за нея е истинска чест да бъде част от този процес.

Саркофагът трябва да бъде готов и монтиран до петък вечерта.

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