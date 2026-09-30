Анди Бърнам постави на масата идеята Великобритания да се върне в Европейския съюз, възраждайки разделящия дебат за Brexit. Той заяви, че неговото лейбъристко правителство може да стигне „докрай“ и да предложи членство в ЕС, след като прецени „плюсовете и минусите“ на различните възможни отношения с Европа. Десни политически опоненти незабавно разкритикуваха изявлението.

Бърнам, който е премиер от юли, след като депутати от Лейбъристката партия отстраниха Киър Стармър, каза на годишната конференция на партията си, че напускането на ЕС през 2020 г. е донесло „повече вреди, отколкото ползи“.

По думите му Brexit е довел до „цяло десетилетие на слаб икономически растеж“ и Великобритания трябва да „определи дългосрочните си отношения“ с най-големия си търговски партньор.

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Бърнам обеща да представи „различни варианти“ за бъдещите отношения с Европа преди планираната по-късно тази година среща на върха с 27-членния съюз. Сред възможностите е присъединяване към европейския единен пазар и митническия съюз „или можем да стигнем докрай“, заяви Бърнам в предаването Today на „Би Би Си Радио 4“.

Великобритания напусна Европейския съюз, след като на референдум през 2016 г. 52% от британците гласуваха за напускане срещу 48% за оставане.

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Проучване на Survation от юни показва, че 55% от избирателите биха избрали повторно присъединяване към ЕС, ако отново бъде проведен референдум. „Мисля, че Бърнам признава широко разпространеното в страната мнение, че Brexit се е провалил и че в Лейбъристката партия има разбиране, че са необходими по-тесни отношения“, заяви експертът по отношенията между Великобритания и ЕС Дейвид Хениг.

„Засега не мисля, че той се е ангажирал с повторно присъединяване, не на последно място заради опасенията, че това би било политически разделящо и би отворило отново старите конфликти. Но подозирам, че той започва да осъзнава, че може да няма друга реалистична възможност“, каза още Хениг.

В момента Бърнам е обвързан с предизборната програма на Стармър от 2024 г., благодарение на която Лейбъристката партия спечели изборите. В нея се изключва присъединяване към митническия съюз, повторно влизане в единния пазар или възстановяване на свободата на движение с ЕС.

Коментарите на Бърнам подсказват, че той може да премахне някои от тези „червени линии“ преди кампанията за следващите парламентарни избори, очаквани през 2029 г.

Британският премиер обеща да задълбочи отношенията на страната с ЕС

Френският президент Еманюел Макрон реагира на изказването на британския премиер, че Великобритания може да се върне в Европейския съюз, с думите: „Добре дошли отново“.

„Ако британците искат да се върнат и ако премиерът върви в тази посока, мисля, че това е много добра новина както за неговата страна, така и за европейците“, каза Макрон по време на пресконференция в Мадрид. „Върнете се“, добави той, застанал до испанския премиер Педро Санчес.

Макрон подчерта, че британците „винаги са били полезни, когато ставаше дума за опростяване на нещата“, докато Великобритания беше част от ЕС, и са били „взискателни партньори“. „Анди Бърнам е прав, че проявява тази смелост“, добави той.

Френският президент посочи и ограниченията пред стремежа на Великобритания към по-тесни отношения с ЕС, докато страната остава извън блока, десетилетие след референдума за Brexit. „Не можете да избирате между свободите, които съюзът предоставя, като вземате само това, което ви устройва, а останалото оставяте“, каза той.

Испанският премиер Педро Санчес зае сходна позиция, определяйки Brexit като „огромна загуба както за британското население, така и за целия европейски проект“. Ако Великобритания поиска отново да се присъедини към ЕС, „разбира се, Испания би приветствала това и отново би отворила обятията си за братски народ“, заяви той.

Редактор: Цвета Лазаркова