Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с ръководители на водещи технологични компании. Сред тях са шефовете на Meta Марк Зукърбърг, Google - Сундар Пичай и Anthropic - Дарио Амодеи. На събитието ще бъдат обсъдени развитието на изкуствения интелект и необходимостта от по-голям контрол върху технологията.

В разговора се очаква да участват и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, президентът на OpenAI Грег Брокман и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън. Срещата идва на фона на засилващите се призиви за регулиране на изкуствения интелект.

Причината са случаи, при които системи на OpenAI и Anthropic са действали извън зададените им инструкции. Според съобщенията техни AI агенти са получили достъп до системи на клиенти. Това доведе до призиви за действия от представители и на двете големи партии в САЩ.

САЩ няма да намаляват скоростта на разработка на изкуствен интелект

Майк Джонсън заяви, че трябва да се намери баланс между развитието на технологиите и контрола върху тях. Според него САЩ не трябва да въвеждат мораториум или прекалено строги правила. По думите му това може да отслаби страната в конкуренцията с Китай.

Проучване на Reuters и Ipsos показва, че 73% от анкетираните смятат, че компаниите за изкуствен интелект не правят достатъчно, за да предотвратят сериозни вреди за обществото. 55% от участниците са на мнение, че развитието на технологията трябва да бъде забавено.

Шефът на Anthropic Дарио Амодеи също предупреди за рисковете. На 23 септември той заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че лошото управление на изкуствения интелект може да създаде риск за човечеството.

Това предупреждение е включено и в документите на Anthropic за планираното първично публично предлагане на акции, съобщи Reuters.

Редактор: Габриела Павлова