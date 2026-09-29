Александър Шапич отхвърли твърденията, като заяви, че единствено я е отместил

Кметът на Белград Александър Шапич се оказа в центъра на скандал след инцидент с общинската съветничка от опозиционното движение „Крени-Промени“ Таня Мичич в Нови Белград. От движението твърдят, че Шапич е нападнал физически Мичич и съпруга ѝ, докато двамата разхождали кучето си. Самият кмет отрича да е удрял жената.

По разказа на Мичич срещата с кмета прераснала в конфликт, след като той я обвинил, че е водила хора пред дома му. Съветничката твърди, че Шапич първо се насочил към съпруга ѝ, а когато тя застанала между двамата, била ударена в лицето.

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От „Крени-Промени“ съобщиха, че след инцидента Мичич е била прегледана в лечебно заведение и според медицинската документация е получила фрактури на носа и челюстта. Движението публикува и видеоматериали, свързани със случилото се, и настоя срещу кмета да бъде образувано наказателно производство.

Шапич представи различна версия за случилото се. На пресконференция в Стария дворец той отхвърли обвиненията, че е ударил общинската съветничка, като заяви, че единствено я е отместил. Кметът определи случая като политическа постановка и обяви, че ще потърси правата си по съдебен ред.

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След инцидента Шапич е бил отведен в полицейско управление, а впоследствие е освободен.

Третата основна прокуратура в Белград съобщи, че полицията и прокуратурата не са успели да се свържат с Мичич и съпруга ѝ през нощта след инцидента. Оттам посочиха още, че медицинската документация, разпространявана в социалните мрежи, към този момент не е била официално предоставена на компетентните органи.

Случаят предизвика силна политическа и обществена реакция в Сърбия. Опозиционни формации поискаха Шапич да напусне поста си и настояха институциите да разследват всички обстоятелства около случилото се. Сред партиите, които осъдиха предполагаемото насилие, са Партията на свободата и справедливостта, „Сърбия център“, Зелено-левият фронт, Народното движение на Сърбия и Новата Демократическа партия на Сърбия.

Към призивите се присъединиха и представители на граждански организации. Над 40 женски организации, обединени около колектива FemIn, също поискаха Шапич да бъде отстранен от поста. По случая се изказа и Александър Вучич. Той заяви, че за действията на Шапич „няма оправдание“, като спорът около инцидента допълнително засили натиска за политическа реакция.

Междувременно „Крени-Промени“ обяви, че ще подаде наказателна жалба и ще настоява за задържането на Шапич. Движението организира и протест пред Третата основна прокуратура в Белград, като поиска институциите да изяснят случая и да бъде потърсена отговорност.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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