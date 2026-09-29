Кметът на Белград Александър Шапич се оказа в центъра на скандал след инцидент с общинската съветничка от опозиционното движение „Крени-Промени“ Таня Мичич в Нови Белград. От движението твърдят, че Шапич е нападнал физически Мичич и съпруга ѝ, докато двамата разхождали кучето си. Самият кмет отрича да е удрял жената.

По разказа на Мичич срещата с кмета прераснала в конфликт, след като той я обвинил, че е водила хора пред дома му. Съветничката твърди, че Шапич първо се насочил към съпруга ѝ, а когато тя застанала между двамата, била ударена в лицето.

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Vučić: Ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića i za to što je uradio https://t.co/OcG6wg9dJf — N1 Beograd (@n1srbija) September 29, 2026

От „Крени-Промени“ съобщиха, че след инцидента Мичич е била прегледана в лечебно заведение и според медицинската документация е получила фрактури на носа и челюстта. Движението публикува и видеоматериали, свързани със случилото се, и настоя срещу кмета да бъде образувано наказателно производство.

Шапич представи различна версия за случилото се. На пресконференция в Стария дворец той отхвърли обвиненията, че е ударил общинската съветничка, като заяви, че единствено я е отместил. Кметът определи случая като политическа постановка и обяви, че ще потърси правата си по съдебен ред.

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Њен муж је напао Шапића, о томе не причате?

То је истина,..она се наметнула да би била жртва..а заправо њен муж је нападач. pic.twitter.com/KYq7Qkowpp — Александар Васиљевски 🇷🇸🇷🇺🇺🇲🇭🇺🇮🇱 (@volimbalkanuvek) September 28, 2026

След инцидента Шапич е бил отведен в полицейско управление, а впоследствие е освободен.

Cнимак на којем се види како Александар Шапић напада Тању Мићић !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



…непосредно након што им је пришао и започео вербалну расправу. 🤬 pic.twitter.com/mdHZe4Vtj4 — GiorgioSanto (@GiorgioSanto9) September 29, 2026

Третата основна прокуратура в Белград съобщи, че полицията и прокуратурата не са успели да се свържат с Мичич и съпруга ѝ през нощта след инцидента. Оттам посочиха още, че медицинската документация, разпространявана в социалните мрежи, към този момент не е била официално предоставена на компетентните органи.

Синоћни насилни догађај чији је виновник градоначелник Београда Александар Шапић показатељ је опште климе у друштву, нестабилности и немира које генерише режим Александра Вучића. Овакво понашање постало је нераскидиви део модела владавине актуелне власти.



Након свих претходних… pic.twitter.com/rSFwktiyma — Нови ДСС (@novidsscentar) September 29, 2026

Случаят предизвика силна политическа и обществена реакция в Сърбия. Опозиционни формации поискаха Шапич да напусне поста си и настояха институциите да разследват всички обстоятелства около случилото се. Сред партиите, които осъдиха предполагаемото насилие, са Партията на свободата и справедливостта, „Сърбия център“, Зелено-левият фронт, Народното движение на Сърбия и Новата Демократическа партия на Сърбия.

Към призивите се присъединиха и представители на граждански организации. Над 40 женски организации, обединени около колектива FemIn, също поискаха Шапич да бъде отстранен от поста. По случая се изказа и Александър Вучич. Той заяви, че за действията на Шапич „няма оправдание“, като спорът около инцидента допълнително засили натиска за политическа реакция.

Междувременно „Крени-Промени“ обяви, че ще подаде наказателна жалба и ще настоява за задържането на Шапич. Движението организира и протест пред Третата основна прокуратура в Белград, като поиска институциите да изяснят случая и да бъде потърсена отговорност.

Редактор: Цветина Петкова