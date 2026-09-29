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Според медици е от съществено значение младите лекари да бъдат задържани в България
Повечето българи искат Здравната каса да покрива повече медицински услуги, дори това да означава по-голямо публично финансиране. Това показва ново национално проучване на „Тренд“, поръчано от Българския лекарски съюз.
Според данните 76% от анкетираните българи са на мнение, че Здравната каса трябва да поема по-голяма част от медицинските услуги.
Високото доплащане за здраве е посочено като един от основните проблеми в системата. 39% от участниците в проучването го определят като сериозен проблем.
На второ място е недостигът на лекари и други медицински специалисти, който е посочен от 33% от анкетираните. Над 30% от хората посочват и недостатъчното покритие на медицинските услуги от Здравната каса като проблем.
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Резултатите от проучванията на "Тренд" – едното сред пациенти, а другото сред лекари – бяха представени на форум, посветен на бъдещето на здравната система.
Докато за пациентите водещият проблем е свързан с размера на доплащанията, лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти. 40% от медиците посочват липсата на достатъчно кадри като един от основните проблеми в системата. След това лекарите поставят ниското заплащане сред основните проблеми.
Като една от най-важните промени, които трябва да бъдат направени през следващите години, медиците посочват задържането на младите лекари в България.
„87% от лекарите одобряват превантивния контрол – нещо, за което от БЛС отдавна настояваме, но към този момент няма никакво развитие”, добави председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.
„В сравнение с много други държави пациентите у нас имат доста по-лесен достъп до доболнична и извънболнична помощи, както и различни видове изследвания”, смята директорът на изп. агенция "Медицински надзор" Иванка Динева.
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