Прокуратурата, ЦИК, МВР и ДАНС обсъдиха общите действия на институциите за предотвратяване и разкриване на нарушения преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

На работна среща ръководствата на четирите институции са набелязали механизми за обмен на информация и бърза реакция при постъпване на сигнали за евентуални престъпления срещу политическите и изборните права на гражданите.

Прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК обсъдиха съвместните действия във връзка с изборите

Сред основните теми е била координацията между отделните структури по време на подготовката и провеждането на вота. Акцент е поставен върху своевременното разглеждане на сигналите и предприемането на действия според правомощията на всяка институция.

В срещата са участвали временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, заместник-главният прокурор Магдалена Лазарова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, вътрешният министър Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Присъствали са още заместник-председателите на ЦИК Исмаил Осман и Маргарита Махаева, секретарят на комисията Йорданка Ганчева и представители на Националното междуведомствено звено за изборите.

От прокуратурата са заявили готовност да съдействат на МВР и останалите компетентни институции при противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборния процес.

Прокуратурата: Активно подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

Участниците са подчертали необходимостта от бърза комуникация между институциите при установяване на нередности, така че да бъдат предотвратявани действия, които могат да попречат на гражданите свободно да упражнят правото си на глас.

Редактор: Цветина Петкова