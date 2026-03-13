В Съдебната палата днес се проведе работна среща между представители на прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г.

В срещата участваха заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от ВКП, председателят на ЦИК Камелия Нейкова, заместник-председателите на ЦИК Росица Матева, Емил Войнов и Цветозар Томов, и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев, директорът на ГДНП главен комисар Емил Пармаков, заместник-директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров, комисар Венелин Младенов, началник на отдел "Охранителна полиция" в ГДНП и представители на ДАНС.

Тема на разговорите бяха съвместните действия за обезпечаване провеждането на законосъобразни, честни и прозрачни парламентарни избори, за предотвратяване и противодействие на изборни нарушения и гарантиране политическите права на гражданите.

На срещата бяха обсъдени конкретни практически въпроси, свързани с изборния процес и активните действия на институциите по сигнали за нарушения и престъпления с цел да се осигури бърза и адекватна реакция срещу всеки опит за опорочаване на вота на българските граждани.

Редактор: Цветина Петрова