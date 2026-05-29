Той е бил в Кандахар, Баграм, Кабул, Сумалия, Йемен, Ирак. Войната от първо лице такава, каквато никой няма показва. Гост в "Телеграфно подкастът" тази седмица е Димитър Ненчев. Той е служил дълги години в армията и военна полиция, а след това като наемник в най-опасните точки на света. Това е история за война на живот и смърт, оцеляване, страх. От първо лице, без фалшив героизъм.

Ненчев разказва за най-близката си среща със смъртта. "Когато бяхме дислоцирани в летище Кандахар имаше много ракетни атаки. Те не спираха и тогава беше реалната опасност. Тогава в България служих в 13-та бронетанкова бригада, а имам мисии в Афганистан 2009, 2010 и 2011. Бяхме в провинция Кандахар в предна оперативна база Линдзи", спомня си той.

Журналистката Анна Заркова: Моля се олигархичният модел да се разгради, а не да се усвои

Датата е 24 януари 2010 г., когато четирима българи от контингента са ранени, един е в кома, точно по време на посещението на тогавашния военен министър Николай Младенов.

"Имаше няколко ракетни атаки в един и същ момент, т.е. талибаните изстрелваха няколко ракети. Не знам за попадение извън базата, но имаше попадение директно вътре в спалните помещения, където е българския контингент. Николай Младенов беше на повече от 200 метра и се намираше в напълно обезопасена сграда", допълва Ненчев.

Когато хутите хванат някой, директно пред камера могат и да го убият. "Човек се замисля доста дали ще се събуди сутрин, дали няма да бъде хванат. Точно когато беше отвлечен кораба с български офицери на борда мисля, че първият офицер и капитана бяха българи, ние минавахме покрай този кораб и го виждахме", споделя той.

"През 2018 г. вече бях контрактор в частна фирма. Ние охранявахме най-голямата американска военно-въздушна база в света - авиобаза Баграм. Няколко българи бяхме задържани от частна фирма, която имаше договорни отношения с ЦРУ. Фирмата изпълняваше задължения по т. нар. СИСТ-7, което е Counter Intelligence Support Team. ЦРУ сключва договори с такива частни фирми. Нямахме никаква идея защо ни задържат", разказва още.

Софтуерът за измамните СМС-и от КАТ струва $5000

Какво още разказа Димитър Ненчев за срещу с хутите и със сомалийски пирати, как действат и как се отбраняват кораби с бодлива тел?

Целия епизод вижте във видеото.

Повече по темата гледайте в "Телеграфно подкастът" в YouTube, NOVA PLAY и VBOX7.

Редактор: Никола Тунев