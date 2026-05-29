Това става след решение на Министерския съвет
Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от правителствената пресслужба.
От състава на Надзорния съвет са освободени Хасан Адемов, Антония Димова-Йорданова и Любомир Йосифов.
За членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт правителството определи Наталия Ефремова - министър на труда и социалната политика, Георги Липчев - главен секретар на Министерството на здравеопазването и Соня Кръстанова-Богданова - директор на дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката.
По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
