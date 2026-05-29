Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от правителствената пресслужба.

От състава на Надзорния съвет са освободени Хасан Адемов, Антония Димова-Йорданова и Любомир Йосифов.

За членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт правителството определи Наталия Ефремова - министър на труда и социалната политика, Георги Липчев - главен секретар на Министерството на здравеопазването и Соня Кръстанова-Богданова - директор на дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

