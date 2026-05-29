Депутатите приеха на второ четене в пленарната зала закона, с който се създава нова Антикорупционна комисия. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган.

Противодействието на корупцията се осъществява чрез наблюдение, разследване на корупционни престъпления, както и проверка и анализ на информацията в докладите за несъответствие. Това гласува на второ четене парламентът. Депутатите обсъждат и приемат текстове от Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, според приетата програма за работа на депутатите, внесен от Министерския съвет.

КПК е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, гласува НС. Комисията ще се формира по нов начин и ще има петима членове. Един се избира от парламента, един се назначава от президента, един член се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд, един се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния административен съд и един член се избира от Висшия адвокатски съвет. За членове на комисията се избират и назначават български граждани с високи професионални и нравствени качества, които имат висше юридическо образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” и най-малко 10 години юридически стаж и са на възраст, която позволява да завършат петгодишния си мандат преди 65-годишна възраст.

Запазва се възможността КПК да заработи и в непълен състав - с избрани само трима членове. В сряда, след повече от пет часа, временната Правна комисия прие текстовете на второ четене. Мандатът на КПК е пет години и започва да тече от датата на встъпването им в длъжност. Изборът и съответно назначаването на нови членове на Комисията се произвежда не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Комисията се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий, реши парламентът.

Предложенията за член на комисията от квотата на парламента се внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на КПК и се публикуват на сайта на законодателния орган. Член на комисията има право на един мандат и не може да заема длъжност в държавни или общински органи; да членува в политически партии или коалиции или да извършва други дейности, които засягат независимостта му.

Председателят на КПК получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Останалите членове получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

Парламентът записа КПК на всеки шест месеца да представя доклад за дейността си пред постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за превенцията и противодействието на корупцията, която изслушва председателя и членовете ѝ. Всяка година до 31 март представя в НС годишен доклад за дейността си през предходната календарна година. В същия срок докладът се предоставя и на президента, и на Министерския съвет и се публикува на сайта на комисията.

Коментарите на политиците

"Разбирам всички притеснения, че комисията и органът може да бъдат бухалка, но в правните норми това няма да се случи. Членовете, които ще бъдат в тази комисия, са от независими органи", каза Иван Вачев от „Прогресивна България”.

"Приветстваме, че комисията ще бъде избирана от различни организации. От друга страна сме скептични по отношение на разследващите функции", каза Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС.

"От къде ще дойдат тези инспектори – ще ги внесем от Германия, Франция или Италия. Дано, но няма да стане така", смята Атанас Славов от „Демократична България”.

"Притеснява ме прекалено голямата възможност да се използват разузнавателни средства, без да има осигурен необходимият контрол спрямо лица с имунитет", изтъкна Велислав Величков от „Продължаваме промяна”.