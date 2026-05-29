След наводненията във Великотърновско отново излезе на преден план въпросът доколко защитени са домовете на хората при природни бедствия и какво реално покриват имуществените застраховки. Темата коментираха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Калоян Маноилов от Комисията по имуществено застраховане и катастрофични рискове към АБЗ и адвокатът Мартин Костов.

„За съжаление България е една от страните, в които най-малко хора се застраховат. Това е проблем, защото хората остават незащитени и разчитат единствено на държавна компенсация, която често е недостатъчна”, посочи Маноилов.

Адвокат Мартин Костов предупреди, че много граждани не са достатъчно запознати и остават с погрешни очаквания какво покрива застраховката им. „Често хората смятат, че определено събитие ще бъде покрито, а след настъпването му се оказва, че не са прочели добре договора си”, обясни той.

По думите му щетите от природни бедствия обикновено изискват допълнително застрахователно покритие, а много хора не знаят това. Затова експертите съветват преди подписване внимателно да се преглеждат всички условия по договора.

Костов подчерта още, че след настъпване на застрахователно събитие е важно пострадалите да не изхвърлят увредените вещи преди да бъде направен оглед от застрахователя.

От своя страна Маноилов обясни каква е правилната последователност при щета след бедствие. „Първо хората трябва да защитят себе си и близките си, след това да уведомят компетентните органи при нужда и едва след това да се свържат със застрахователя, който ще даде необходимите инструкции”, заяви той.

