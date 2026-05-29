Информация за шофьорите. Между 8:00 и 17:00 часа ще се полага маркировка в участъка от 0 до 10-и километър на автомагистрала “Струма“ в двете посоки. Поради тази причина поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента.

Ограничават движението в тунел „Железница“ на магистрала „Струма“

Временна организация на движение се въвежда и на автомагистрала “Тракия” при 55-и и 60-и километър в двете посоки. Между 7:00 и 12:00 часа се се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Промяната се въвежда за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на аутобана.

Редактор: Цветина Петрова