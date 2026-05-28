104 незаконни сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици в близост до природен парк „Златни пясъци“ - това беше разкрито при акция на полицията и общината в местността „Баба Алино” край Варна. Случаят породи редица въпроси - как подобно строителство е продължавало с години и възможно ли е това да се случва без институционално бездействие или чадър?

„В случая говорим за корупция в особено големи размери, на местно и на национално ниво. Въпреки множеството сигнали, включително от граждани, институциите не са обърнали внимание. Когато хора се свързаха с мен, аз започнах да подавам сигнали до Главната прокуратура, ДАНС, Комисията за противодействие на корупцията, ресорната комисия в Народното събрание". Това заяви в ефира на „Здравей, България” депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов, който от септември 2025 г. е започнал да получава информация за незаконния строеж.

По думите му той се запознал със случая от медиите, след като през март 2025 г. заместник-кметът на Варна казва, че там се сече незаконно вековна гора, за което ще подаде сигнал до прокуратурата. Стоянов изрази надежда органите, които са били сезирани, да си свършат работата и всички виновни да получат наказания.

Той обясни, че удостоверенията за търпимост, издадени за строежа в „Баба Алино”, не са фалшиви, а става въпрос за „документ с невярно съдържание”. „Това е правилната формулировка. Архитектът, издал удостоверения за търпимост на десетки строежи в района, се казва Валентин Койчев. Той е бил главен архитект на район „Приморски“. Всичко това е станало по времето на управлението на ГЕРБ и кмета Иван Портних”, подчерта депутатът.

Той коментира и думите на премиера Радев, който в сряда заяви, че е сигнализирал за случая още преди година, когато бил президент. „Само да припомня, че началото на дейността на украинската престъпна групировка „Куб“ датира именно от служебното правителство на Радев. Не знам защо той тогава не е предприел някакви действия. Част от министрите, които видяхме на проверката в сряда, трябва да отговарят на въпроси, на които аз лично очаквам отговор”, подчерта народният представител.

Стоянов показа преписка от удостоверение за търпимост от главния архитект на район „Приморски“. „Към преписката са приложени следните документи: скица от службата по кадастъра - Варна с изходящ номер; Декларация с регистрационен номер, заверена от нотариус Павлина Симеонова и подадена от Олексей Соловьов, в качеството си на пълномощник на „Форест Клуб Варна“ ООД с управител Олег Невзоров, съдържаща информация за строежа и времето на извършване на строителството“. Едно от твърденията - че от 2001 г. се строи, за да влезе това в законовия прозорец, използван за узаконяване. По всички тези документи с невярно съдържание съм подал сигнал и е образувана преписка в Районната прокуратура за извършени престъпления”, обясни народният представител.

И допълни: „Поисках да се провери по какъв начин са вписани в кадастъра всички тези незаконно построени имоти. Това трябва да е отговор на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Трябва да има документация, преписка, която следва да се съхранява в службата по кадастър”.

Депутатът припомни, че регионалният министър е поискал оставката на шефа на Службата по кадастъра във Варна. "Това не е случайно. Вероятно има някакви съмнения за документни измами. Когато се поиска издаване на удостоверение за търпимост, държавата трябва да извърши проверка. Става дума за корупция. Някой е взел пари", изтъкна Стоянов.

Общинският съветник от ГЕРБ във Варна Стоян Петков, който е бил и временно изпълняващ длъжността главен архитект на общината, коментира в „Здравей, България” въпроса защо не са били предприети мерки по казуса след подаването на сигналите. Той изрази несъгласие с изнесените от Стоянов данни и показа снимки, на които се вижда, че до края на 2023 г. в местността „Баба Алино“ не е било започнато нерегламентирано строителство. „Налице са били само трите почивни бази”, подчерта той.

По думите му не е вярно твърдението, че само Стоянов е повдигнал темата за това нерегламентирано строителство. „Още от началото на 2024 г., когато започнаха да се подават сигнали, както от държавни институции, така и от жители на района, ние задавахме въпроси към кмета по време на заседанията на Общинския съвет”, изтъкна той.

И обясни, че има информация, че са издадени три удостоверения за търпимост - едно през май, едно през юни и едно на 7 юли 2023 г. „Това е същата дата, на която издадох заповед, отнемаща правомощията на всички районни главни архитекти да издават подобни удостоверения. Направих го, за да се прекратят подобни нерегламентирани действия и издаването на документи с невярно съдържание, защото те са напълно незаконни”, категоричен е общинският съветник.

Действията му били продиктувани от съмнения за злоупотреби. „Назначен бях за временно изпълняващ длъжността главен архитект на 19 юни 2023 г., а само две седмици по-късно - на 7 юли, тези правомощия на районните архитекти бяха отнети”, обясни Петков.

Той припомни, че по смисъла на член 223 от Закона за устройство на територията, компетенциите по строителния контрол за незаконни обекти от IV, V и VI категория са изцяло в правомощията на кмета. „Действията, които е трябвало да бъдат предприети в началото на 2024 година, но не са били, са отговорност на кмета на община Варна към онзи момент - Благомир Коцев”, заяви той.

На въпрос защо не са предприети действия през 2023 г., той заяви, че към онзи момент не е имало строителство. То започнало през 2024-та.

Общинският съветник от ПП-ДБ във Варна Мария Ангелова също коментира казуса в ефира на „Здравей, България”. „Това може да се определи като криминално деяние, започнало през 2023 г. и продължило до момента. Искам да подчертая, че удостоверенията за търпимост са издадени през май, юни и юли 2023 г. - по време на управлението на ГЕРБ в Община Варна”, припомни тя.

И подчерта, че тези документи се издават за строежи, съществували до 31 март 2001 г. Процедурата включва подаване на молба до общината и нотариално заверена декларация от заявителя, че строежът е съществувал към тази дата. „Точно тези удостоверителни документи дават възможност на собственика, заявил издаването им, сградата му да не бъде събаряна, да бъде ползвана и да подлежи на определени разпоредителни сделки”, обясни Ангелова.

От своя страна колегата ѝ от ГЕРБ в Общинския съвет на Варна заяви, че през 2024 г. повече от 20 пъти от политическата му формация са поставяли въпроса за незаконното строителство - не само в „Баба Алино“, но и в местностите „Салтанат“ и „Траката“. „Оправданието беше, че отдел „Строителен контрол“ разполага само с четирима души и няма капацитет”, заяви Петков.

А Ангелова припомни, че след като са били издадени тези удостоверения, действия по строителство вече са могли да бъдат извършвани.

„Факт е, че и по време на управлението на ГЕРБ и на ПП-ДБ не са предприети реални действия. Корупцията е започнала при ГЕРБ и е продължила при ПП-ДБ. По всяка вероятност е имало чадър на високо ниво. Не е нормално ДАНС първо да издаде заповед за експулсиране на Олег Невзоров заради заплаха за националната сигурност, а десет дни по-късно тя да бъде отменена”, коментира още Коста Стоянов.

