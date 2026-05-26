Процедурите по разширението и доизграждането на Околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областния управител Георги Янев.

Основният акцент в позицията на министъра беше прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти и административна готовност.

„Няма да раздаваме аванси за строителство. Първо ще проектираме и след това ще започнем да строим“, заяви Шишков. По думите му именно този модел е причината редица стратегически обекти да остават само на етап обещания, без реален напредък.

Министърът посочи, че при Околовръстното на Пловдив е установено сериозно изоставане в подготовката и липса на реална проектна готовност. Той уточни, че въпреки започването на процедурите през 2022 г., към момента за голяма част от трасето липсват подробни устройствени планове, разрешителни и процедури по отчуждаване.

Шишков обяви, че е възложено ускоряване на проектната работа по южната и източната част на околовръстния път, като целта е в рамките на до година и половина да бъдат завършени необходимите проекти и да се премине към реално строителство.

„Околовръстното ще има и локали. Те създават икономически и търговски зони около тях. Освен че ще облекчи движението, това ще даде възможност Пловдив да придобие съвсем различен облик“, посочи той.

Народният представител Владимир Николов коментира, че срещата е била инициирана след сигнали от жители на града за тежкия трафик. „За да се обиколи градът по сегашното околовръстно са необходими над 45 минути. Това е абсолютно неприемливо“, заяви той.

По време на срещата беше обсъден и проектът за водоснабдяване на Пловдив и Хасково от язовир „Доспат“. Според Шишков липсата на проектна готовност и там вече е довела до сериозни последствия. Той допълни, че при предишното му управление е станало ясно, че част от европейското финансиране не е било усвоено именно заради липса на готови проекти.

Редактор: Ралица Атанасова