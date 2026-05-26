Здравните власти в Газа съобщиха, че при израелски въздушен удар са загинали най-малко пет души, а няколко други са били ранени. Това е поредният случай на насилие в района, въпреки примирието между Израел и "Хамас", предаде АФП.

„Пет мъченици и няколко ранени бяха транспортирани в болница след израелски въздушен удар, насочен срещу група граждани в източната част на Ал-Магази“, съобщи агенцията за гражданска защита, която действа като спасителна служба под егидата на "Хамас".

Болницата „Ал-Акса Мартирс“ и източник от палестинските сили за сигурност потвърдиха атаката и жертвите. Израелската армия заяви, че проверява тези съобщения.

От октомври в Газа е в сила примирие, но Израел си запазва правото да нанася удари по цели, които счита за заплаха. Според министерството на здравеопазването в Газа, което работи под управлението на "Хамас" и чиито данни се считат за надеждни от ООН, от началото на примирието на 10 октомври са убити най-малко 904 палестинци. Израелската армия твърди, че през същия период са загинали и петима от нейните войници.

