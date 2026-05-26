От 1 юли район „Изгрев“ в София прекратява дейностите по сметопочистване и сметоизвозване на битови и едрогабаритни отпадъци. Това съобщи кметът на района д-р Делян Георгиев в публикация във Facebook, като посочи, че причината е „правно-законова невъзможност“ администрацията да продължи да изпълнява услугата.

По думите му отговорността за управлението на отпадъците в районите „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ трябва изцяло да бъде поета от Столична община.

Георгиев уточнява, че през последните шест месеца районната администрация е подпомагала системата със собствена техника, работници и организация, като е била готова да продължи и през юни при осигурено финансиране. По негови думи именно район „Изгрев“ е успял да се организира така, че да не се стигне до кризисна ситуация с отпадъците в кварталите.

Той посочва още, че временното ангажиране на района е позволило на Столична община да пренасочи ресурс към други райони на София, включително „Слатина“, „Подуяне“, „Люлин“ и „Красно село“.

Кметът заявява, че е уведомил навреме общинските власти и общинското предприятие по третиране на отпадъци за предстоящото спиране на дейността, като изразява очакване те да поемат услугата без прекъсване и да не се допусне натрупване на отпадъци.

еоргиев пожелава успех на кмета на София Васил Терзиев и изразява надежда за бързо решение на проблемите около обжалваната обществена поръчка за почистването на т.нар. „Зона 3“.

