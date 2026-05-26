Около 300 евро на монети са били откраднати от касата на Кътинския манастир при проникване с взлом, извършено в нощта срещу неделя. По информация от манастира средствата са били подготвени за обмяна в банкноти, съобщи „24 часа“.

По данни на разследващите извършителят е разбил входната врата и е проникнал в сградата. Полицията работи по случая, но крадецът още не е установен. Не е ясно дали става дума за един човек, или за група.

Според игумена на манастира, отец Николай Пенев, в момента в обителта се извършват ремонтни дейности в магерницата, където се изгражда нова кухня и жилищно крило.

В манастира има инсталиран СОТ, като алармената система се е задействала по време на проникването. Това е стреснало извършителя, който е избягал, без да успее да вземе цялата налична сума.

Желаещите да окажат съдействие за възстановителните дейности могат да посетят манастира или да се свържат с игумена отец Николай Пенев на телефон 0885 873 011.

