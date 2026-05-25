Мухъл по стените, влага в помещенията, падаща мазилка и опасни условия за пациентите са установени при внезапна проверка на омбудсмана като Национален превантивен механизъм в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Инспекцията е извършена на 11 май 2026 г. и разкрива сериозни проблеми след ремонт, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост.

По данни от проверката, ремонтни дейности за над 1,4 млн. лева са изпълнени некачествено, като са констатирани падаща мазилка, влага и мухъл, опасно монтирани окачени тавани, неравни подови настилки, висящи кабели и недовършени строителни дейности.

Екипът на Националния превантивен механизъм към омбудсмана извършва внезапната проверка с цел последващ мониторинг върху изпълнението на предходни препоръки. Още през 2025 г. са били установени проблеми, че ремонтът в лечебното заведение се извършва формално, с лошо качество и значителни забавяния.

Освен това проверката поставя сериозни въпроси около разходването на публични средства, включително съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности. Част от тях са били вече включени в първоначалния договор, а по данни на ръководството на болницата някои дейности изобщо не са били извършени.

Снимка: Пресцентър на омбудсмана

Въпреки многократни препоръки, в болницата все още не са изградени ключови системи за безопасност – включително пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни пациенти. Това допълнително повдига въпроси относно контрола върху изпълнението на проекта.

Заради установените нарушения омбудсманът сезира Окръжна прокуратура – Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и начина на разходване на средствата.

„Недопустимо е с публични средства да се извършват некачествени ремонти в лечебни заведения, в които са настанени едни от най-уязвимите хора в обществото. Още по-притеснително е, когато има данни за дейности, които не са изпълнени, а за тях се претендира заплащане“, заявява омбудсманът Велислава Делчева.

До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол върху изпълнението на ремонта, забавянията в строителните дейности и неизпълнението на ключови мерки за безопасност, включително изграждането на пожароизвестителна система и асансьор за пациенти с ограничена подвижност.

Редактор: Цветина Петкова