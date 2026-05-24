"При мен беше разлика от небето до земята - да не очакваш да ти звъни телефонът, да те извикат по служба. Страшно се успокоих. Не мога да обясня на колегите какво е да скъсаш с този ангажимент. Но всеки приключва, когато му дойде времето. Това просто е съдба", споделя Георги Георгиев, който сбъдва мечтата си да създаде детско ранчо в село Долище.

А дъщеря му Ана-Мария споделя: "Усмивките на хората и благодарността в прегръдките им определено си заслужават всичко. Имаме моменти, в които се разколебаваме, защото наистина не е лесно в трудните ситуации. Обаче обратната връзка, която получаваме, е много хубава. Много често очите ни се пълнят със сълзи, когато хората ни прегръщат с благодарност. И тогава си казваме: „Добре, всичко си заслужава. Продължаваме!“.

Младата жена е родом от Варна, а от няколко години живее в София. "Но ме дърпа към селото. И тук, и там си имам село, и от няколко години съм горда селянка!, споделя за себе си тя.

Ана-Мария се занимава с бранд мениджмънт и всъщност работата ѝ е нещото, което много помага да сбъдне мечтата на баща ѝ. И така се ражда идеята за детското ранчо.

Баща ѝ Георги разказва, че е роден в Провадия. "Учил съм в спортно училище, след това прекарах близо 30 години в системата на МВР и реших да приключа, да изчакам по-спокойно времето до пенсията. Благодарение на дъщеря ми успяхме да сбъднем мечтата ми - да гледам животинки", твърди той.

