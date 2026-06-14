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Среща с актьорите Силвестър Силвестров и Боряна Ангелова - хората, които довеждат политическия сарказъм и абсурда до невиждани висини
Те влизат в образи, които са меко казано познати най вече от улицата, селото и не на последно място от държавата в целия ѝ блясък. Имат хиляди последователи на двата бряга на геополитическото политкоректно в момента. В "Историите на Мария Йотова" ви срещаме с актьорите Силвестър Силвестров и Боряна Ангелова - хората, които довеждат политическия сарказъм и абсурда до невиждани висини.
"Това е моят начин да кажа, че не съм съгласен със случващото се. Провокирам се от нещо, което ми изглежда несправедливо. Всяка една ситуация може да бъде погледната от забавната ѝ страна", казва Силвестър Силвестров.
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"Често актьорите си казваме дали не преувеличаваме в дадени ситуации, но след това излизаш на улицата и виждаш реалността. Тя е много по-голяма от човешкото въображение", заяви Боряна Ангелова.
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