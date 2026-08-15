За първи път тази година жени без партньор могат да кандидатстват за финансова подкрепа по програмата „Инвитро“ на Столичната община. Разширени са и възможностите за повторно кандидатстване на хора, които вече са преминали през една процедура.

В България действат няколко програми за подпомагане на хора с репродуктивни затруднения. Една от тях е тази на Столичната община, по която заявления могат да се подават през цялата година. От общината посочват, че няма списък с чакащи и към момента наличният бюджет позволява да бъдат подкрепени всички кандидати, които отговарят на условията.

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Досега с помощта на столичната програма са родени 69 деца, от които 44 момчета.

Една от съществените промени от тази година е разширяването на кръга на кандидатите. „В програмата вече могат да участват и самотни жени, тоест без партньор. Това е една стъпка напред, за да разширим хората, на които можем да помогнем“, обясниха от Столичната община.

Промяна има и в броя на финансираните опити. Досега програмата е покривала една процедура, но след последното решение на Столичния общински съвет хората, които вече са направили един опит, получават възможност да кандидатстват отново.

Подобна възможност за жени без партньор вече съществува и чрез Центъра за асистирана репродукция към Министерството на здравеопазването. Там могат да бъдат финансирани до четири процедури. През последните пет години по програмата са подпомагани средно около 4500 процедури годишно, а всяка година с нейна помощ се раждат приблизително 1500 деца.

„Трябва да се знае, че това е една малка процедура, не е нещо страшно“, обяснява д-р Стефан Тодоров.

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По думите му вероятността за успешна процедура е различна при всеки пациент и зависи от редица фактори. Един от най-съществените е възрастта на жената. „Жената има фактически най-висока успеваемост до 25-годишна възраст. След 35-годишна възраст успеваемостта започва да намалява“, посочва специалистът.

За кандидатстване по държавната програма има определени медицински критерии. Възрастовата граница е 43 години, а стойността на антимюлеровия хормон трябва да бъде над определено ниво.

Специалистът подчертава, че причините за репродуктивните затруднения не трябва да се търсят единствено при жените. Затова част от дейностите са насочени и към диагностицирането и лечението на репродуктивни проблеми при мъжете.

И по двете програми подкрепа може да бъде търсена целогодишно. А посланието на специалистите към жените, които преминават през трудния път към родителството, е да не се отказват. .

Стажант-репортер: Михаела Стойнева

Редактор: Цветина Петкова