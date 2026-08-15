Свищов ще получава допълнително около 1000 куб. метра вода на денонощие в опит да бъде облекчена водната криза в града. Към водоснабдителната система вече е включен кладенец „Раней“ 3, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова.

През последните дни екипи на ВиК „Йовковци“ са работили денонощно по изграждането на 1,5 километра нов водопровод. Чрез него кладенците „Раней“ 3 и 4 трябва да бъдат свързани с вече използваните „Раней“ 1 и 2.

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Първият етап от работата вече е приключил и „Раней“ 3 е свързан с помпената станция във Вардим. Новият водоизточник ще осигурява допълнителни количества вода, като очакванията са към Свищов да постъпват още около 1000 куб. метра на денонощие.

Мярката трябва значително да подобри водоснабдяването, но от Общината предупреждават, че проблемът все още не е решен. Основната причина е критично ниското ниво на Дунав, от който зависи количеството вода в кладенците, снабдяващи района.

Заради продължителното засушаване водните запаси в кладенците „Раней“ 1 и 2 намаляха значително. Това принуди местната власт да предприеме спешни мерки и да започне изграждането на аварийния водопровод.

Ниското ниво на Дунав и пресъхването на част от крайречните терени създадоха сериозни затруднения с водоснабдяването не само на Свищов, но и на селата Вардим и Царевец. За овладяване на ситуацията Общината работи съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ и ВиК „Йовковци“.

Редактор: Цветина Петкова