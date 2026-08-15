Хиляди вярващи от цялата страна и чужбина се събраха днес в Троянския и Бачковския манастир, за да отбележат Успение на Пресвета Богородица – един от най-големите християнски празници.

В Троянската света обител празничната програма започна със служба полунощница – богослужение, което се отслужва само в този манастир и само на 15 август. След Светата литургия предстои голямата лития, по време на която чудотворната икона на Света Богородица Троеручица ще бъде изнесена извън манастира. Тя напуска обителта само веднъж годишно. На шествието се очаква да присъства и президентът Илияна Йотова.

По думите на отец Елисей интересът към празника тази година е голям. Той призова вярващите да се молят с чисти сърца и надежда.

Троянският манастир е свързан с предание за чудотворното присъствие на Света Богородица. Според него около 1600 г. монах пренася иконата от Света гора към Влашко, но спира за почивка на мястото, където днес се намира манастирът. Когато опитва да продължи пътя си, иконата три пъти не позволява да бъде отнесена. Монахът приема това като знак, че чудотворният образ трябва да остане именно там.

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Успение на Пресвета Богородица се отбелязва на 15 август и е посветено на смъртта на Божията майка. Празникът е особено тържествен и в Бачковския манастир, който днес отбелязва своя храмов празник. Хиляди хора изпълниха двора на светата обител, за да се поклонят пред чудотворната икона на Света Богородица.

Част от вярващите са пристигнали още предния ден и са прекарали нощта под открито небе или на палатки, за да могат рано сутринта да присъстват на Светата литургия.

„Денят на Божията майка е особено почитан в двора на Бачковската света обител. Това е патронният празник и се отбелязва с особен трепет и благоговение“, каза отец Евтимий.

По думите му присъствието на Божията майка е особено значимо за Бачковския манастир, където от векове се съхранява нейният чудотворен образ. „Той става източник на милиони чудеса. Молитвите на хората, които се молят тук, са чути“, посочи отец Евтимий.

Днес молитвата ще бъде отправена за децата и младите хора на България, за смирени и вразумление след последния случай на жестоко насилие в Пловдив, който потресе страната ни.

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