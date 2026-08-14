Снимка: БТА
Двама души са пострадали
Катастрофа с три автомобила затвори главния път Пазарджик - Пловдив. Инцидентът е станал в района на разклона за село Говедаре.
По първоначална информация автомобилите са се ударили верижно. Двама души са пострадали и са транспортирани за преглед в болницата в Пазарджик.
На място са екипи на „Пътна полиция“, пожарната и "Спешна помощ". Предстои извършването на оглед от дежурна група.
Катастрофа затвори пътя Русе – Разград
Движението се осъществява по обходни маршрути през Мало Конаре - Огняново и Мало Конаре - Пищигово - Добровница - Пазарджик.
От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да намалят скоростта и стриктно да спазват указанията на полицейските служители, които регулират движението в района.
Причините за инцидента се изясняват.Редактор: Цветина Петрова
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