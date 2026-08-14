Катастрофа с три автомобила затвори главния път Пазарджик - Пловдив. Инцидентът е станал в района на разклона за село Говедаре.

По първоначална информация автомобилите са се ударили верижно. Двама души са пострадали и са транспортирани за преглед в болницата в Пазарджик.

На място са екипи на „Пътна полиция“, пожарната и "Спешна помощ". Предстои извършването на оглед от дежурна група.

Катастрофа затвори пътя Русе – Разград

Движението се осъществява по обходни маршрути през Мало Конаре - Огняново и Мало Конаре - Пищигово - Добровница - Пазарджик.

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да намалят скоростта и стриктно да спазват указанията на полицейските служители, които регулират движението в района.

Причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Цветина Петрова