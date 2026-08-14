Нов участък по Линия 3 на столичното метро започва работа. Той се намира в района на бул. „Владимир Вазов” и ще бъде достъпен още днес.

Новите станции са три. Най-близката до центъра е „Стадион Георги Аспарухов”, следващата е „Бесарабия“, а последната - „Генерал Владимир Вазов“, която обслужва квартал „Левски Г”. Това обясни в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България” зам.- кметът по направление „Транспорт и градска мобилност” на Столичната община Виктор Чаушев. След 12:00 часа днес ще бъде възможно гражданите да използват метрото в този участък, уточни той.

„Очакваме около 45 хиляди души на ден да се възползват от новата придобивка за града. Тя ще осигури подобрена свързаност с район Кремиковци. Тъй като голяма част от автобусните линии правят връзка с новата част на метрото, се надяваме гражданите да се прекачат на него, а не да пътуват с лични автомобили до центъра на града”, посочи Чаушев.

Пускат трите нови станции по Линия 3 на софийското метро в петък

С около 25% се очаква да намалее автомобилният трафик от район Подуяне, каза още зам.- кметът. Той увери, че сигурността в метрото е висока, защото то се охранява като стратегически обект от значение за националната сигурност и част от критичната инфраструктура.

„Продължаваме работата по строителството на метрото към „Слатина” и „Цариградско шосе”. Там ще има още шест метростанции. Над 50% от търсените от гражданите дестинации ще бъдат достъпни с метро. Успоредно с това започваме работа по строителството на две метростанции в „Люлин”, които да свържат метростанция „Люлин” с Околовръстния път”, каза още Чаушев. Той допълни, че участъкът към „Слатина” се очаква да е готов в края на 2027 г.

„В такъв порядък се очаква да бъде готово и строителството на метростанцията в „Обеля”, която трябва да обособи двата метродиаметъра – първи и втори, със съответните линии по тях“, каза още зам.- кметът.

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